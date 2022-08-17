Владимир Путин рассказал, как победить алкоголизм в России
Пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры помогут победить алкоголизм в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает телеканал «Россия 24».
Владимир Путин подчеркнул, что при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и излишне поднимать цены, нужна пропаганда здорового образа жизни.
В то же время, по мнению главы государства, одной пропаганды здорового образа жизни недостаточно и нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом и уделить должное внимание объектам культуры.
Также он добавил, что нужно заниматься вопросами здравоохранения. «Целевым образом нужно этим заниматься. Здесь есть над чем работать», – подчеркнул Владимир Путин.
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