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Общество

Владимир Путин рассказал, как победить алкоголизм в России

Пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры помогут победить алкоголизм в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает телеканал «Россия 24».

Владимир Путин подчеркнул, что при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и излишне поднимать цены, нужна пропаганда здорового образа жизни.

В то же время, по мнению главы государства, одной пропаганды здорового образа жизни недостаточно и нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом и уделить должное внимание объектам культуры.

Также он добавил, что нужно заниматься вопросами здравоохранения. «Целевым образом нужно этим заниматься. Здесь есть над чем работать», – подчеркнул Владимир Путин.

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