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Часть Рижского проспекта в Пскове ввели в эксплуатацию после ремонта

Участок Рижского проспекта между улицами Юбилейной и Балтийской введён в эксплуатацию после ремонта. Он проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в два этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В 2021 году было выполнено фрезерование изношенного покрытия проезжей части и разборка покрытия тротуаров, заменён бортовой камень, уложен выравнивающий слой асфальта, заасфальтирована пешеходная зона, проведена планировка газонов.

В этом году подрядная организация выполнила устройство верхнего слоя покрытия с усилением конструкции дорожной одежды геосеткой, нанесла разметку термопластиком, установила скамейки и урны, заменила пешеходное ограждение.

В результате ремонтных работ обновлена пешеходная зона по обеим сторонам проспекта, за исключением участка тротуара на правой стороне дороги от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. Этот отрезок будет включён в контракт на устройство тротуара к ТРЦ Fjord Plaza и будет отремонтирован в 2023 году.

Кроме того, в процессе замены теплотрассы была повреждена пешеходная зона вдоль домов № 65 и 67 на Рижском проспекте. Её восстановление будет проведено силами Псковских тепловых сетей по окончании работ. Чтобы подобные случаи не повторялись, в управлении городского хозяйства состоялось совещание с участием представителей ПТС и горводоканала. Муниципальным предприятиям поставлена задача координировать графики ремонта инженерных сетей и дорог.

Рижский проспект – одна из главных магистралей города. В 2020 году был приведён в порядок участок длиной около 2,3 км от площади Ленина до улицы Юбилейной. На этот раз обновили отрезок протяжённостью около 1,8 км. Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации Пскова. Срок исполнения контракта был намечен на 30 августа 2022 года.

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