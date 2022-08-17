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Многодетные семьи в Псковской области могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком

Многодетные семьи могут возместить часть затрат на борьбу с борщевиком. Такая мера государственной поддержки действует на всей территории Псковской области, напоминает Telegram-канал администрации Пскова.

Обработка от борщевика должна производиться на земельном участке, принадлежащем семье и выделенном для индивидуального жилищного строительства. Приём документов на получение субсидии ведёт комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. 

Заявку на возмещение средств необходимо подать до 15 декабря. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону (8 8112) 29-95-23 (доб. 129). 

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