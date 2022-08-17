Порядка 60 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Пскове

15:26, 17 августа 2022, ПАИ

Рекламу наркотических средств с фасадов зданий и сооружений Пскова удалили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтёрами антинаркотического движения региона и студентами кооперативного техникума. В этот раз к мероприятию присоединились представители общественного молодёжного движения Псковской области «Лига молодёжи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Участники рейда ликвидировали порядка 60 надписей с информацией о местах и способах распространения наркотических веществ, а также о методах незаконного заработка.

Организаторы рейда призывают жителей региона не забывать о том, что за нанесение таких надписей предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Жителей региона призывают сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в ближайшие отделы полиции или по телефону доверия 59-22-33, 102.