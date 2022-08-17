Производство молока выросло в Псковской области

15:18, 17 августа 2022, ПАИ

В январе–июле 2022 года в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено 185,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 121 тыс. тонн молока, 45,2 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 14,6 процента, производство яиц – на 8,7 процента, производство молока выросло на 2,1 процента, сообщает Псковстат.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец июля 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 60,9 тыс. голов (из него коров – 29,9 тыс.), свиней – 1118,9 тыс., овец и коз – 29,4 тыс. голов.

По сравнению с соответствующей датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,9 процента, коров – на 4,5 процента, свиней – на 30,9 процента, овец и коз – на 11,8 процента.