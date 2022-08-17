Вандалы ломают урны в Дедовичах

16:08, 17 августа 2022, ПАИ

Вандалы ломают общественные урны в Дедовичах, сообщает местная газета «Коммуна».

«Уже вторая урна помешала живущим среди нас. Земляки, подскажите, что нужно сделать, чтобы научить таких уважать чужой труд и беречь общественное имущество? Говорить о том, что в посёлке ничего не делается, умеем, а беречь то, что сделано для вас же, нет. Почему?» – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале августа вандалы повредили перила лестницы, ведущей на стену Окольного города в Пскове.