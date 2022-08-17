Специалист рассказал об отличиях хорошей пиццы из доставки от плохой

16:59, 17 августа 2022, ПАИ

Толстое тесто и скудная начинка говорят о некачественной пицце из доставки. Об этом рассказал бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов, сообщает «Газета.ру».

Специалист пояснил, что качественная пицца должна быть горячей, а ингредиенты – сочными, но не сырыми. Если же пицца мятая или прилипла к коробке – это признак недобросовестного отношения курьеров к доставке.

«Если в качестве ингредиентов используют сырный продукт вместо моцареллы, дешёвую томатную пасту вместо итальянского соуса или безвкусную ветчину из «бумаги», пицца вряд ли достойна вашего внимания», – отметил он.

Также бренд-шеф подчеркнул, что корочка пиццы должна быть хрустящей, сама основа – тонкой и пропечённой и все ингредиенты в пицце должны гармонировать друг с другом.