Водитель автомобиля пострадал в результате передвижения на зимних шинах

17:16, 17 августа 2022, ПАИ

В Псковском районе на трассе Псков – Рига у деревни Красные Репки водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. Прибывшие на место медики оказали помощь мужчине, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, причиной ДТП стал несоответствующий выбор шин: мужчина передвигался на автомобиле с зимними шипованными шинами.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.