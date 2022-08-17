В Великих Луках усилят меры безопасности во время празднования Дня города
Во время празднования Дня города великолучанам и гостям обеспечат повышенную безопасность. Об этом сообщает глава администрации Великих Лук Николай Козловский в своём телеграм-канале.
За порядком в городе будут следить десятки полицейских, члены добровольной народной дружины, а также сотрудники Росгвардии. Дополнительно в местах празднования установят ограждения и контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.
Вопросы безопасности Николай Козловский обсудил с начальником ОМВД России по городу Великие Луки Василием Федоровым.
«Во время встречи сошлись в одном: необходимо сделать всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность наших граждан во время народных гуляний, приуроченных ко Дню города Великие Луки», – отметил глава администрации.
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