В Великих Луках усилят меры безопасности во время празднования Дня города

17:23, 17 августа 2022, ПАИ

Во время празднования Дня города великолучанам и гостям обеспечат повышенную безопасность. Об этом сообщает глава администрации Великих Лук Николай Козловский в своём телеграм-канале.

За порядком в городе будут следить десятки полицейских, члены добровольной народной дружины, а также сотрудники Росгвардии. Дополнительно в местах празднования установят ограждения и контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.

Вопросы безопасности Николай Козловский обсудил с начальником ОМВД России по городу Великие Луки Василием Федоровым.

«Во время встречи сошлись в одном: необходимо сделать всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность наших граждан во время народных гуляний, приуроченных ко Дню города Великие Луки», – отметил глава администрации.