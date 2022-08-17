Уроженец Псковской области вновь назначен первым замгендиректора Роскосмоса

17:30, 17 августа 2022, ПАИ

Новым первым заместителем генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам вновь назначен Александр Иванов, сообщается на сайте госкорпорации.

Ранее в разделе о руководстве Роскосмоса в этой должности был указан Юрий Урличич. Он курировал разработку и создание многофункциональной орбитальной группировки «Сфера». Добавим, что Александр Иванов уже был первым заместителем генерального директора Роскосмоса – до 1 июня 2018 года.

Александр Иванов родился 12 февраля 1961 года в селе Панево Новоржевского района Псковской области. В 1984 году он окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «электрооборудование летательных аппаратов», в 1999 году – Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по специальности «военное и административное управление».

С 12 декабря 2013 года по 1 февраля 2016 года Александр Иванов был первым заместителем руководителя Федерального космического агентства, был освобождён от должности в связи с упразднением федерального агентства. С 20 августа 2015 года по 1 февраля 2016 года временно исполнял обязанности руководителя Федерального космического агентства. После его упразднения с 2016 года продолжил работать первым заместителем генерального директора госкорпорации «Роскосмос», которую тогда возглавлял Игорь Комаров. С 17 июля 2018 года – член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.