Михаил Ведерников одобрил идею создания книги о медиках Псковской области

17:40, 17 августа 2022, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поддержал инициативу создания книги о медиках Псковской области. Автор идеи — заслуженный врач РФ, депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва Виктор Антонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мысль о подготовке отдельного издания о специалистах регионального здравоохранения возникла во время работы над книгой «Летопись псковской медицины», — рассказал он при личной встрече главе региона. — Она вышла в свет этой весной и повествует о медицинских работниках и сотрудниках Псковской областной больницы, прошедших Великую Отечественную войну».

В «летописи» увековечены имена 58 человек: врачей, фельдшеров, медсестёр, шофёров. «Сначала собирал материал для себя. Думал, друзьям, коллегам покажу. А оказалось, что это очень востребовано. Мы проводили презентацию в областной больнице — люди плакали. Все судьбы очень интересные», — рассказал Виктор Антонов.

Он также отметил, что руководители районов и сотрудники медицинских учреждений повсеместно выразили готовность к содействию в поиске документов и материалов для будущего издания.

Михаил Ведерников поблагодарил Виктора Антонова за столь важную инициативу, нацеленную на сохранение истории Псковского края. «Это особенно важно и актуально сейчас. Медики у нас, в Псковской области, легендарные. Даже в нынешних условиях, когда на них такая нагрузка и столько вызовов, они успешно с ними справляются», — заметил губернатор. Он также предложил автору максимально расширить аудиторию уже вышедшей книги, распространив её в том числе в библиотеках и вузах Псковской области.