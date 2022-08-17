268 населённых пунктов ДНР освободили от ВСУ

17:53, 17 августа 2022, ПАИ

268 населённых пунктов Донецкой Народной Республики освободили от Вооружённых сил Украины с момента начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«По состоянию на 17 августа на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населённых пунктов, включая Вершину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что союзные силы в данный момент продолжают вести наступление сразу в нескольких направлениях.