268 населённых пунктов ДНР освободили от ВСУ
268 населённых пунктов Донецкой Народной Республики освободили от Вооружённых сил Украины с момента начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«По состоянию на 17 августа на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 268 населённых пунктов, включая Вершину», – говорится в сообщении.
Отмечается, что союзные силы в данный момент продолжают вести наступление сразу в нескольких направлениях.
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