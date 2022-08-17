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Спорт

Псковичка выиграла золото на мировом чемпионате по пилонному спорту

Фото из социальной сети чемпионки Софьи Колосковой

17-летняя жительница Пскова Софья Колоскова получила золото в двух номинациях мирового чемпионата по пилонному спорту «World Star». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Чемпионат проходил в Хорватии, но Софья принимала в нем участие в онлайн-формате. Спортсменка выступала в двух номинациях: спортивный и артистический пилон, и одержала победу. Один из номеров был поставлен с элементами танго.

«Мой личный совет, который пришел ко мне с опытом, - быть уверенным в себе и поддерживать абсолютно всех, потому что мы все равны, мы все спортсмены. Все переживают на равном уровне, поэтому главное - уверенность в себе и любовь к тому, чем ты занимаешься», - поделилась чемпионка секретом успеха.

Сейчас Софья Колоскова готовится к новым соревнованиям, но к каким - пока держит в секрете. Известно только то, что они пройдут в августе, а программа и костюмы уже продуманы.

Стоит отметить, что пилон признали видом спорта на государственном уровне около года назад, тем не менее в Псковской области его преподают уже на протяжении 10 лет. Проходят областные, региональные и мировые чемпионаты, где псковские спортсмены занимают призовые места, отметила президент федерации пилонного спорта Псковской области Олеся Мамедова.

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