Starbucks в России обрёл новое имя

19:06, 17 августа 2022, ПАИ

Starbucks импортозаместят кофейнями Stars coffee. Сеть откроется в Москве уже завтра, 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».

Компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка ещё в мае. Тимати стал совладельцем российского Stars coffee. Помимо него, владеть сетью кофеен будут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Всем им перейдёт право аренды на 130 помещений сети с 2000 сотрудников.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен хотели переименовать в VKCoffee