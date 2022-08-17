Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Starbucks в России обрёл новое имя

Новые кофейни откроются в Москве уже завтра. Фото: depositphotos/stetsik

Starbucks импортозаместят кофейнями Stars coffee. Сеть откроется в Москве уже завтра, 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».

Компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка ещё в мае. Тимати стал совладельцем российского Stars coffee. Помимо него, владеть сетью кофеен будут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Всем им перейдёт право аренды на 130 помещений сети с 2000 сотрудников. 

Ранее сообщалось, что сеть кофеен хотели переименовать в VKCoffee

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

В Локне ко дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места
17 августа 2022

Роспотребнадзор: Купание в реке Великой в районе городского пляжа разрешено
17 августа 2022

Находки археологов смогут увидеть псковичи на специальной выставке
17 августа 2022

Starbucks в России обрёл новое имя
17 августа 2022

Псковичи могут принять участие в акции «Дети вместо цветов»
17 августа 2022

Человеческий череп нашли в лесу псковские грибники
17 августа 2022

Молодые учёные из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе

17 августа 2022

Михаил Ведерников одобрил идею создания книги о медиках Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...