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В Локне ко дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места

Хозяева самых красивых и ухоженных мест Локни будут награждены. Фото Вконтакте

Жители Локни готовятся ко дню рождения посёлка. Праздник состоится 20 августа.

Решением Собрания депутатов городского поселения были утверждены номинации для награждения на праздновании Дня поселка: «Лучший приусадебный участок»; «Лучшая благоустроенная дворовая территория многоквартирного дома»; «Лучшая благоустроенная территория предприятия»; «Лучшая благоустроенная территория торговой точки».

Конкурсная комиссия проехала по улицам поселка, осмотрела индивидуальные жилые дома, дворовые территории многоквартирных домов, территории торговых точек. Фотографии лучших придомовых территорий и приусадебных участков размещены на сайте администрации Локнянского района для голосования.

Кроме того, владельцы индивидуальных жилых домов могли присылать фотографии своих участков в администрацию городского поселения.

Члены конкурсной комиссии сегодня определили победителей во всех номинациях, но огласят их позже. Почетные грамоты и памятные подарки будут вручены на празднике 20 августа.

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