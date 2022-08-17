В Локне ко дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места

20:59, 17 августа 2022, ПАИ

Жители Локни готовятся ко дню рождения посёлка. Праздник состоится 20 августа.

Решением Собрания депутатов городского поселения были утверждены номинации для награждения на праздновании Дня поселка: «Лучший приусадебный участок»; «Лучшая благоустроенная дворовая территория многоквартирного дома»; «Лучшая благоустроенная территория предприятия»; «Лучшая благоустроенная территория торговой точки».

Конкурсная комиссия проехала по улицам поселка, осмотрела индивидуальные жилые дома, дворовые территории многоквартирных домов, территории торговых точек. Фотографии лучших придомовых территорий и приусадебных участков размещены на сайте администрации Локнянского района для голосования.

Кроме того, владельцы индивидуальных жилых домов могли присылать фотографии своих участков в администрацию городского поселения.

Члены конкурсной комиссии сегодня определили победителей во всех номинациях, но огласят их позже. Почетные грамоты и памятные подарки будут вручены на празднике 20 августа.