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Псковские полицейские преодолели полосу препятствий в рамках региональной спартакиады

Преодоление полосы препятствий. Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

В рамках спартакиады УМВД России по Псковской области прошли соревнования по преодолению полосы препятствий среди сотрудников органов внутренних дел.

Всего в состязании приняли участие 19 команд из подразделений и территориальных органов УМВД России по Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно регламенту, состязания проводились в двух возрастных категориях: до 35 лет и свыше. Участникам было необходимо преодолеть целый ряд специально предусмотренных элементов: «стена», «лабиринт», «разрушенный мост» и другие, а также поразить мишени из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

Подобные дистанции требуют от участника выносливости и хорошей физической подготовки: спортсмен должен преодолеть препятствия с ускорением, а также точно поразить 5 мишеней.

В командном зачете победу одержала команда Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, второе место у команды МО МВД России «Дедовический», а почетное третье завоевали сотрудники ОМВД России по Великолукскому району.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет лидер – Константин Лобанов, «серебро» завоевал Никита Александров, «бронза» у Николая Андреева.

В возрастной категории свыше 35 лет победу одержал Евгений Гаврилов, второе место – Игорь Дуцев, завершает тройку лидеров Бронислав Морозов.

Теперь победители в личном первенстве отправятся на подобные межрегиональные соревнования в город Суздаль.

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