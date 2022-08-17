Роспотребнадзор: Купание в реке Великой в районе городского пляжа разрешено

20:42, 17 августа 2022, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области разрешило купание в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове. Качество воды здесь отвечает требованиям СанПиН, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Согласно данным на 17 августа, для купания пригодны озеро Себежское в Себежском районе, озера Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе, река Сороть в Пушкиногорском районе и река Льста в Новоржевском районе, озеро Смоленское в Палкинском районе и озеро Песчаное в Струго-Красненском районе, а также река Шелонь в Порхове в районе Старое городище и улицы Мельничная набережная, озеро Узмень в Усвятском районе и река Полонка в деревне Скново Дновского района.

Кроме того, требованиям СанПиН отвечает вода в озере Урицкое в районе оздоровительного лагеря (о/л) «Космос» в Великолукском районе, в озере Чудское в районе посёлка Устье, озере Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга» в Гдовском районе, в реке Плюсса в районе пляжа пгт Плюсса в Плюсском районе, в реке Великой в районе Острова и деревни Городище, в озере Гороховое в районе о/л «Алые паруса» и санатория «Гороховое озеро» в Островском районе и в реке Шелонь в районе рп Дедовичи и у плотины Псковской ГРЭС в Дедовичском районе.

Также купание разрешено в озере Невельское, озере Большой Иван в районе о/л «Звездный», озере Малый Иван в районе о/л «Юный Железнодорожник» и санатория «Голубые озера», озере Балаздынь в районе о/л «Березка» и о/л «Солнечный», озере Березовское в районе о/л «Ленок» в Невельском районе, озере Тиглецкое, озере Псковское в районе баз отдыха «Плесков» и «Кривск», озере Крипецкое и озере Рагозино в районе о/л «Солнечный» в Печорском районе.

При этом в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области сообщили, что требованиям СанПиН по микробиологическим показателям не соответствует вода в озере Жижицкое и реке Лусня у посёлка Наумово в Куньинском районе, в озерах Асцо и Саможек в Новосокольническом районе, в реке Ловать в районе пляжа в Великих Луках, в реке Утроя в Пыталовском районе, а также в озерах Сорито и Кислое в Великолукском районе и озере Озерки в Локнянском районе.

«В адрес глав администраций муниципальных образований города Великие Луки, Куньинского, Новосокольнического, Пыталовского, Локнянского и Великолукского районов, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области направлена информация о неудовлетворительном качестве воды в указанных водоемах и предложения об установке аншлагов, запрещающих купание», – сообщили в пресс-службе ведомства.