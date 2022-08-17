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Общество

Жителей деревни Кулево терроризируют лисы

Жителей деревни Кулево донимают лисы. Фото ТАСС / Рогулин Дмитрий

Сегодня, 17 августа, в деревне Кулево  Великолукского района дикая лиса напала на домашнего кота. Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Наш путь». Как рассказали местные жители, лис в округе живёт примерно три. Со временем они перестали бояться людей и стали все чаще наведываться к ним, но до этого дня никогда не нападали ни на животных, ни на людей.

По счастью, сегодня никто из жителей не пострадал.
Как отметили сельчане, людей лиса не боялась и выглядела больной и агрессивной. 

Завтра утром сельчане собираются вызывать  специалистов станции по борьбе с болезнями животных и вакцинировать своих питомцев. Была ли заражена бешенством лиса, на данный момент неизвестно.

Деревня Кулево. Фото Наш путь

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