Жителей деревни Кулево терроризируют лисы

21:17, 17 августа 2022, ПАИ

Сегодня, 17 августа, в деревне Кулево Великолукского района дикая лиса напала на домашнего кота. Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Наш путь». Как рассказали местные жители, лис в округе живёт примерно три. Со временем они перестали бояться людей и стали все чаще наведываться к ним, но до этого дня никогда не нападали ни на животных, ни на людей.

По счастью, сегодня никто из жителей не пострадал.

Как отметили сельчане, людей лиса не боялась и выглядела больной и агрессивной.

Завтра утром сельчане собираются вызывать специалистов станции по борьбе с болезнями животных и вакцинировать своих питомцев. Была ли заражена бешенством лиса, на данный момент неизвестно.