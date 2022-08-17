10 сентября в Пскове состоится открытие юбилейного сезона в театре кукол

21:41, 17 августа 2022, ПАИ

Псковский театр кукол опубликовал новую афишу. Открытие 60-го театрального сезона придётся на 10 сентября, в этот день коллектив театра покажет спектакль «Красная шапочка» (0+)

Кроме «Красной шапочки» в сентябре маленькие зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Букашка Мари"(0+), «Фауст"(6+), Прыгучий мышонок» (6+), «Терем-теремок» (0+) и «По щучьему велению» (0+)

А ещё псковичи и гости города смогут побывать на гастрольных премьерах Витебского театра кукол «Лялька» и Санкт-Петербургского театра «Чемодан-дуэт «Квам»

Художественный руководитель Псковского театра кукол - заслуженный артист России Александр Заболотный.