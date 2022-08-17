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Общество

Воронежский автомобилист получил штраф за езду тенью своей машины по выделенке

Водителя наказали за тень от машины. Фото: соцсети

Жителю Воронежа пришел штраф за то, что тень его машины ехала по выделенке. Об этом сообщает воронежское издание «Моё Online».

Местная ГИББД отправила водителю квитанцию с фотографией, где его машина отбрасывает тень на выделенную полосу для автобусов.

Конечно, водитель был возмущен. Целый день ему сочувствовали в соцсетях. Однако в ГИБДД пошли на принцип, подняли записи и все равно доказали, что водитель нарушил правила: его автомобиль действительно несколькими секундами позднее пересек черту выделенки. Просто из-за технического сбоя на квитанцию попал более ранний стоп-кадр. 

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