Воронежский автомобилист получил штраф за езду тенью своей машины по выделенке
Жителю Воронежа пришел штраф за то, что тень его машины ехала по выделенке. Об этом сообщает воронежское издание «Моё Online».
Местная ГИББД отправила водителю квитанцию с фотографией, где его машина отбрасывает тень на выделенную полосу для автобусов.
Конечно, водитель был возмущен. Целый день ему сочувствовали в соцсетях. Однако в ГИБДД пошли на принцип, подняли записи и все равно доказали, что водитель нарушил правила: его автомобиль действительно несколькими секундами позднее пересек черту выделенки. Просто из-за технического сбоя на квитанцию попал более ранний стоп-кадр.
Комментарии: 0 Обсудить >>>