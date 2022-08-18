День географа отмечают в России

07:43, 18 августа 2022, ПАИ

День географа отмечают в России 18 августа, сообщает calend.ru. Праздник учреждён благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным.

15 мая 2019 года президент утвердил перечень мероприятий, направленных на популяризацию географии среди населения России. Среди прочих мер было и учреждение профессионального праздника в знак признания заслуг российских географов и российской географической науки не только перед Отечеством, но и их вклада мирового масштаба в развитие географии и расширение познания человеком окружающего мира.

В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества: (6) 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли.

Россия дала миру имена таких выдающихся учёных, путешественников и исследователей, как: И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Литке, В. Я. Струве, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. И. Даль, Ф. П. Врангель, М. Н. Муравьёв, Г. П. Гельмерсен, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, П. А. Кропоткин, В. А. Обручев и многих других.

В декабре 2019 года для того, чтобы иметь возможность отметить заслуги в области географии, было учреждено почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Присвоение этого звания теперь становится закономерно приуроченным к празднованию Дня географа.