Американцы считают слабостью ЕС инициативу о запрете выдачи виз россиянам

08:37, 18 августа 2022, ПАИ

Обсуждаемая в Европе инициатива о запрете выдачи виз россиянам обнажила слабость стран Евросоюза (ЕС) перед Москвой. Соответствующее мнение высказал журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры таким образом хотят сохранить видимость эффективности антироссийского санкционного режима, в то время как осознают свою неспособность преодолеть энергетический кризис.

«Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешёвые пиар-акции против президента [России Владимира] Путина. Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — отметил он.

Автор статьи подчеркнул, что подобное предложение показало слабость европейских стран.

О том, что россиянам необходимо прекратить выдавать визы для въезда в Евросоюз, заявляла ранее, 9 августа, глава правительства Эстонии Кая Каллас. По её мнению, посещение стран Европы — это не право человека, а лишь привилегия.

17 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах. Базовый договор Евросоюза (ЕС) позволяет государствам – членам объединения блокировать въезд россиян, уточнил он.