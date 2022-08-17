Сегодняшний день стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений

23:56, 17 августа 2022, ПАИ

В Санкт-Петербурге 17 августа 2022 года стало самым жарким за всю историю инструментальных метеонаблюдений в этот день. Столбик термометра поднялся чуть выше 30-градусной отметки. Об этом сообщил в среду ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Еще никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этот день в Санкт-Петербурге не было так жарко: столбики термометров поднялись до отметки плюс 30,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 2008 году», – отметил Леус.

Жаркая погода задержится в Санкт-Петербурге. «В четверг на погодных фронтах без перемен», – добавил синоптик.