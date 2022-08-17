Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сегодняшний день стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений

Сегодняшний день был самым жарким в Питере за всю историю наблюдений. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Санкт-Петербурге 17 августа 2022 года стало самым жарким за всю историю инструментальных метеонаблюдений в этот день. Столбик термометра поднялся чуть выше 30-градусной отметки. Об этом сообщил в среду ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Еще никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этот день в Санкт-Петербурге не было так жарко: столбики термометров поднялись до отметки плюс 30,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 2008 году», – отметил Леус.

Жаркая погода задержится в Санкт-Петербурге. «В четверг на погодных фронтах без перемен», – добавил синоптик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Сегодняшний день стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений
17 августа 2022

Удобство городской среды Пскова Борис Елкин предложил проверить самокатами
17 августа 2022

Фото псковича может появиться на канале путешествий RTG
17 августа 2022

Воронежский автомобилист получил штраф за езду тенью своей машины по выделенке
17 августа 2022

Жителей деревни Кулево терроризируют лисы
17 августа 2022

В Локне ко Дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места
17 августа 2022

Роспотребнадзор: Купание в реке Великой в районе городского пляжа разрешено
17 августа 2022

Находки археологов смогут увидеть псковичи на специальной выставке

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...