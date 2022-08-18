В небе над Псковом снова полыхало северное сияние
В ночь с 17 на 18 августа астрономы-любители запечатлили северное сияние в небе над Псковом. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «АстроПсков».
Северное сияние — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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