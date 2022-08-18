Почему в России не дешевеет бензин, объяснил экономист

08:00, 18 августа 2022, ПАИ

Почему в России не дешевеет бензин, и какая динамика цен на это вид топлива ожидается в ближайшей перспективе, рассказал в беседе с радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский.

По его словам, сейчас на рынке страны образовалось избыточное предложение бензина, что должно привести к снижению цены.

«Главный принцип экономики — это принцип спроса и предложения. Грубо говоря, это старшая карта в колоде. Все остальные соображения вторичны. В данном случае предложение явно превышает спрос, что теоретически должно привести к понижению цены», — отметил Рожанковский.

Но в действительности цены на бензин снижаются очень редко, поскольку они зависят не только от баланса между спросом и предложением.

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут «дергать за рукав» министерство энергетики и показывать ему на эти цены», — предполагает эксперт.

По его словам, в случае существенного подорожания нефти на мировом рынке производители могут попытаться поднять цены на бензин внутри России, но это маловероятно, поскольку в США и Европе начинаются разговоры о рецессии, а «во время рецессии спрос на бензин обычно падает.

«Поэтому ожидать существенного роста цен на нефть на мировых рынках в ближайшее время не приходится», — спрогнозировал Рожанковский, добавив, что и цены на бензин в рублях пока расти не будут.