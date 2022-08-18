Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему в России не дешевеет бензин, объяснил экономист

Почему в России не дешевеет бензин, и какая динамика цен на это вид топлива ожидается в ближайшей перспективе, рассказал в беседе с радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский.

По его словам, сейчас на рынке страны образовалось избыточное предложение бензина, что должно привести к снижению цены.

«Главный принцип экономики — это принцип спроса и предложения. Грубо говоря, это старшая карта в колоде. Все остальные соображения вторичны. В данном случае предложение явно превышает спрос, что теоретически должно привести к понижению цены», — отметил Рожанковский.

Но в действительности цены на бензин снижаются очень редко, поскольку они зависят не только от баланса между спросом и предложением.

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут «дергать за рукав» министерство энергетики и показывать ему на эти цены», — предполагает эксперт.

По его словам, в случае существенного подорожания нефти на мировом рынке производители могут попытаться поднять цены на бензин внутри России, но это маловероятно, поскольку в США и Европе начинаются разговоры о рецессии, а «во время рецессии спрос на бензин обычно падает.

«Поэтому ожидать существенного роста цен на нефть на мировых рынках в ближайшее время не приходится», — спрогнозировал Рожанковский, добавив, что и цены на бензин в рублях пока расти не будут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

В небе над Псковом снова полыхало северное сияние
18 августа 2022

О танках в городе и ювелирной работе природы – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

17 августа 2022

Сегодняшний день стал самым жарким в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений
17 августа 2022

Удобство городской среды Пскова Борис Елкин предложил проверить самокатами
17 августа 2022

Фото псковича может появиться на канале путешествий RTG
17 августа 2022

Воронежский автомобилист получил штраф за езду тенью своей машины по выделенке
17 августа 2022

Жителей деревни Кулево терроризируют лисы
17 августа 2022

В Локне ко Дню посёлка выбирают самые красивые и ухоженные места

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...