Только 7% жителей СЗФО рассчитывают на карьерное повышение

08:09, 18 августа 2022, ПАИ

В этом году хотят попросить карьерное повышение лишь 7% опрошенных на Северо-Западе сотрудников, сообщает hh.ru.

В среднем по России хотят получить повышение лишь 10% опрошенных. Наиболее амбициозными оказались трудящиеся из Башкирии (17% опрошенных хотят продвинуться по карьерной лестнице). На втором месте – Санкт-Петербург (15%), на третьем жители Московской области (14%). Меньше других думают о повышении жители Томской (3%), Челябинской и Свердловской области (по 5%), а также Ярославской области и Пермского края (по 6%).

В разрезе профессий больше других хотят получить повышение ИТ-специалисты, маркетологи, а также специалисты из сферы добычи сырья (по 16% опрошенных в каждой сфере). Не откажутся от карьерного роста ещё 13% опрошенных эйчаров, а также по 12% представителей сферы производства и строительства. Реже других ждут повышения работники из сферы автобизнеса (лишь 5%), а также специалисты из области продаж и обслуживания клиентов (7%).

Карьерный рост, судя по данным опроса, остается прерогативой молодых специалистов: 26% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет хотят продвинуться в карьере. А вот среди опрошенных зрелого возраста (55 лет и старше) таких набралось лишь 3%.