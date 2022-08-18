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Общество

Российские магазины начнут продавать просрочку

Российские магазины намерены продавать просроченные продукты: ретейл-компания «Магнит» планирует сократить объём пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений, пишет газета «Известия» со ссылкой на документы компании об управлении устойчивым развитием.

«Ретейл начнёт продавать просрочку. Один из крупнейших ретейлеров страны — компания «Магнит» (почти 27 тысяч магазинов) — решил сократить объём пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель торговой сети — снизить вдвое объём подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам», — говорится в материале газеты.

Отмечается, что сейчас ретейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы, а после пробы проекта примет решение о возможном его развитии. Описанный подход к проблеме позволит компании сократить расходы, добавляет газета со ссылкой на документы «Магнита».

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность (они испорчены или их срок годности истёк), тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков,» — уточняет газета со ссылкой на «Магнит».

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