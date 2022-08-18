Дом ремёсел Пскова может остаться без воды 18 августа

09:04, 18 августа 2022, ПАИ

Временное ограничение водоснабжения на одной из улиц Пскова возможно 18 августа, сообщили в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

В зону отключения могут попасть два дома на улице Некрасова. Дом № 8, в котором расположен Дом ремёсел Пскова и дом № 9, где базируется технический лицей, управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова, контрольное управление города и некоторые другие организации.

Ограничение водоснабжения связано с плановыми работами.