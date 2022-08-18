Преломление солнечных лучей привело к возгоранию

09:18, 18 августа 2022, ПАИ

Эффект линзы может стать причиной пожара в солнечный день. Стеклянная тара, осколки, пластиковые бутыли с водой могут спровоцировать возгорание.

Так, 17 августа в 15:22 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в деревне Иванцево Великолукского района. На место вызова был направлен отдельный пожарно-спасательный пост «Поречье» на одной автоцистерне в составе двух человек и дежурный караул пожарно-спасательной части № 6 на одной автоцистерне в составе трёх человек. По прибытии на место огнеборцы подали на тушение один ствола «Б» от автоцистерны, сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.

В результате пожара сгорел сарай. Предположительной причиной возгорания стало преломление солнечных лучей.

Помните, что солнечные лучи, проходя через стекло как линзу, нагревают различные поверхности до критических температур.

Не бросайте стеклянный мусор, непотушенные сигареты в лесных насаждениях, на обочины дорог, вблизи полей и сельхозугодий.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей и гостей области быть особо внимательными в эти жаркие дни и принимать все необходимые меры пожарной безопасности во избежание возгораний!