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Общество

Эксперт объяснил, как оформить ОСАГО со скидкой до 50%

Водители могут купить ОСАГО с выгодой, если продлят его раньше срока. Самый доступный тариф — за 40 дней до окончания его действия. Об этом агентству «Прайм» сообщила руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Помимо этого, выгоду можно получить при ограничении числа водителей, допущенных к управлению транспортом. В полисе с «открытым списком автомобилистов» не предусмотрена скидка за безаварийную езду для каждого водителя, а она может составлять более 50 % от стоимости полиса.

При выборе полиса ОСАГО специалист советует сравнивать предложения различных страховых компаний для выбора оптимального варианта. Для этого существуют специализированные сайты.

Как отметила Ольга Бондарева, если отправить детей на сдачу прав как можно раньше, то будет копиться стаж, который удешевит ОСАГО.

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