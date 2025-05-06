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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на треть

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 28 апреля по 4 мая по сравнению с предыдущей неделей снизилась более чем на 34 % (3 549 против 2 331 случая), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Доля детей до 14 лет среди заболевших в области за неделю составила 63,7 %. В Пскове зарегистрировали 1 018 случаев ОРВИ, или 43,7 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. За неделю зарегистрировано 12 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.

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