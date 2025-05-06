Заболеваемость гриппом в Псковской области снизилась за неделю почти в четыре раза
Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области за неделю почти в четыре раза: с 28 апреля по 4 мая зарегистрировали 12 случаев, тогда как неделей ранее – 43, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований, у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что с 28 апреля по 4 мая в Псковской области зафиксировали 2 331 случай заболевания ОРВИ.
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