Заболеваемость гриппом в Псковской области снизилась за неделю почти в четыре раза

22:15, 06 мая 2025, ПАИ

Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области за неделю почти в четыре раза: с 28 апреля по 4 мая зарегистрировали 12 случаев, тогда как неделей ранее – 43, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований, у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что с 28 апреля по 4 мая в Псковской области зафиксировали 2 331 случай заболевания ОРВИ.