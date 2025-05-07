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Общество

К акции «Сад памяти» присоединились жители Пыталовского округа

Международная акция «Сад памяти» прошла на территории Пыталовского муниципального округа сегодня, 6 мая. Это мероприятие стало частью ключевой программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и было приурочено к Году защитника Отечества, пишет районная газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: «Наша жизнь»

Организатором акции выступила администрация Пыталовского муниципального округа. В детском парке в Пыталово собрались 25 участников, среди которых были сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, территориального отдела Росреестр» по Псковской области, представители администрации округа, Собрания депутатов, поисковых отрядов «Поиск-97» и «Феникс» (Ямало-Ненецкий автономный округ), активисты «Движения первых», юнармейцы и волонтёры.

В ходе акции участники посадили рябины в память о тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. «Сад памяти» символизирует преемственность поколений и служит напоминанием о героизме защитников Родины, подаривших свободу будущим поколениям.

Ранее сообщалось, что туи в память о героях Великой Отечественной войны высадили волонтёры в Тямше.

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