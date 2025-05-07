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Общество

«Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков» проведут трансляцию парада Победы в области

Трансляцию главного военного парада Псковской области 9 Мая впервые в истории проведёт телеканал «Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков», сообщили организаторы.

9 Мая в 10:00 военнослужащие Псковского гарнизона вновь пройдут по площади Ленина, а следом по центральным улицам города пройдёт «Бессмертный полк».

«Ещё больше камер, больше комментариев, интервью с ветеранами, гостями парада и участниками «Бессмертного полка». Яркая и живая картинка из самого сердца Пскова! Встречай День Победы вместе с нами!» – отметили организаторы трансляции.

Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.

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