В Псковской области закрыли на карантин школьный класс и детсадовскую группу

22:01, 06 мая 2025, ПАИ

В Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ закрыли на карантин один класс в школе и одну группу в детском саду, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Псковской области с 28 апреля по 4 мая зафиксировали 2 331 случай заболевания ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,7 %. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировали 22 человек – на 35 меньше, чем на предыдущей неделе.