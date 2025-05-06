39 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю
39 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области с 28 апреля по 4 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя, отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что с 28 апреля по 4 мая в Псковской области зафиксировали 2 331 случай заболевания ОРВИ и 12 случаев гриппа.
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39 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю