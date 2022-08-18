Куньинскую школу масштабно обновили впервые за 30 лет

09:48, 18 августа 2022, ПАИ

235 ученических парт, 508 стульев и спортивный инвентарь доставили из Санкт-Петербурга в Куньинскую среднюю школу, сообщает газета «Пламя».

Кроме того, по словам директора школы Натальи Васильевой, учреждение уже получило восемь новых классных досок, рециркуляторы и пять ноутбуков для рабочих мест учителей.

Поставки будут продолжены. Руководитель отметила, что за 30 лет работы школы такое масштабное обновление происходит впервые.