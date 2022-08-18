Пскович лишился автомобиля из-за неоплаченного долга

09:42, 18 августа 2022, ПАИ

В Пскове местный предприниматель лишился автомобиля из-за неоплаченного долга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина взял в кредит более 800 тысяч рублей и не стал его оплачивать. Суд вынес решение взыскать с должника автомобиль Lada Granta. Пристав арестовал залоговую машину. Её продадут на публичных торгах для погашения задолженности.

«У мужчины есть время погасить долг и вернуть свою машину, иначе у авто будет новый хозяин», – отметили в ведомстве.