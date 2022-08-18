Про тайны Палат у Сокольей башни расскажут псковичам и гостям города
Про тайны Палат у Сокольей башни расскажут псковичам и гостям города во время экскурсии «Возрождение. Выставка одного музея». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Палаты у Сокольей башни — это не просто яркий музейный объект, это множество тайн, загадок и исторических открытий», — отметили в музее.
Посетителям расскажут, кем были владельцы палат, почему они имеют второе название, зачем ксёндз перенёс главный вход на другую сторону, что уцелело в страшном пожаре 1944 года после того, как сгорели все деревянные конструкции палат, имело ли здание ещё один этаж и многое другое.
Экскурсии проводятся по предварительной записи для групп от трёх до 15 человек.
Режим работ: со вторника по пятницу — в 11:30, 14:00 и 16:00 (есть возможность проведения вечерней экскурсии в 20:00), а также в субботу — в 12:00 и 14:00.
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.
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