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Общество

Социальные драмы и детективы: что смотрят жители Псковской области этим летом

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Псковской области на основе статистики спроса жителей региона на фильмы и сериалы в первой половине лета и рассказали о том, что смотрят жители на каникулах и в отпуске.

В сравнении с летом 2021 года лето 2022-го отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру киносериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе или в пути. Жители страны летом чаще всего среди всего контента онлайн-кинотеатра KION выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты, что подтверждают аналитические данные о популярности контента с начала июня до середины июля.

Сравнивая предпочтения жителей Псковской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение лёгким комедиям и семейным кинокартинам.

Первое место по предпочтениям среди российских сериалов жители Псковской области отдали сериалу Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой и Анной Снаткиной. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает сериал «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным. Третье место жители Псковской области отдали новому детективу с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой о поиске правосудия «Капкан на судью».

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели популярную турецкую драму «Постучись в мою дверь», романтическую комедию о притяжении противоположностей «Повсюду ты» и французский криминальный детектив «Багровые реки».

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Псковской области комедия с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном «Родители строгого режима», комедийный альманах с Моникой Белуччи, семейный мультфильм «Энканто», эротическая мелодрама «Обыкновенная страсть» и российская биографическая драма «Ласковый май».

Значительно возросла в летний период среди жителей региона популярность документальных лент. Чаще всего жители Псковской области смотрели документальную ленту с участием Илона Маска «Сбой в матрице», фильм о спорте «Движение. Русский серфинг», а также документальную ленту, посвящённую биографии Сергея Полунина «Танцовщик».

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