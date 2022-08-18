Специалист оценил возможность передачи оспы обезьян человеку от собаки

10:09, 18 августа 2022, ПАИ

Случаи заражения человека оспой обезьян от собак не наблюдались, однако теоретически такая возможность может существовать, сообщает ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук Александра Семёнова.

«Нет, такие случаи пока не наблюдались. Но теоретически такая возможность может сохраняться, особенно если у человека ослабленный иммунитет», — сказал эксперт.

Он привёл в пример гипотетический случай, когда у ВИЧ-инфицированного человека собака больна оспой обезьян. Инфекция может повести себя непредсказуемым образом.

Александр Семёнов напомнил, что после общения с животным, которое контактировало с больным оспой обезьян, следует мыть руки.

Также эксперт отметил, что заболевшую оспой обезьян собаку следует изолировать на 21 день. Он подчеркнул, что у большинства животных это заболевание проходит в относительно лёгкой форме и никаких специальных мероприятий не требуется.

Напомним, вчера сообщалось о первом случае заражения собаки вирусом оспы обезьян. Это произошло в Париже (Франция). Оспой обезьян заразилась четырёхлетняя левретка. Сначала симптомы болезни появились у её хозяев, а спустя 12 дней идентичные проявления заметили и у собаки.

Добавим, что, по мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, существующие вакцины против оспы обезьян не дают стопроцентную защиту, люди сами должны принимать меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Об оспе обезьян, опасности новых пандемий, мутациях вирусов и способах защиты от них читайте в материале ПАИ.