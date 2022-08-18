Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

10:24, 18 августа 2022, ПАИ

114 человек за минувшую неделю обратились за помощью в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей, в том числе 23 ребёнка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 17 августа общее количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 394) остаётся на уровне среднемноголетнего показателя заболеваемости. При этом количество жалоб детей (625) ниже среднемноголетнего показателя на 20 %.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2022 году был зарегистрирован 31 марта у пятилетнего ребёнка. Всего за семь месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано три случая клещевых инфекций у взрослых, среди которых два – клещевой вирусный энцефалит, один – иксодовый клещевой боррелиоз.