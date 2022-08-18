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Общество

В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений

Заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луукас Кристьян Ильвес сообщил о масштабных кибератаках на сайты госучреждений и предприятий частного сектора республики. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Эстония подверглась самым интенсивным кибератакам с 2007 года. DDoS-атаки были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — рассказал Ильвес.

При этом он отметил, что атаки, совершённые хакерами, были неэффективными.

17 августа сообщалось о том, что российская хакерская группировка Killnet атаковала десятки эстонских сайтов. Проблемы с доступом наблюдались у многих банков и финансовых организаций республики, а также у ряда сервисов, связанных с государственными услугами. Как отметили представители хакерского объединения, нападение стало ответом на демонтаж памятника Т-34 в Нарве.

16 августа в Нарве начали переносить танк-памятник Т-34 в Эстонский военный музей. Власти страны пошли на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. Решение о демонтаже памятника также не поддержала мэр Нарвы Катри Райк. Она призвала членов правительства остановить демонтаж памятника.

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