Псковичи изучили химический состав воды Чёрного моря

10:43, 18 августа 2022, ПАИ

Продолжается работа тематической смены «Черноморский экологический патруль» в лагере «Артек» под руководством и. о. заведующей кафедрой химии, доцента ПсковГУ Ларисы Никольской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На этой неделе ребята знакомились с особенностями химического состава воды Чёрного моря. В школьной лаборатории артековцы экоотряда лагеря выполнили исследование проб морской и водопроводной воды.

Юные экологи познакомились с основами титриметрического метода анализа, научились пользоваться современным аналитическим оборудованием — аликвотными пипетками, бюретками, колбами Эрленмейера, капельницами и другим. Методом кислотно-основного титрования с использованием различных индикаторов ребята определили такие показатели, как рН, общая щелочность воды, содержание гидрокарбонатов.

После выполнения математической обработки результатов артековцы провели сравнительный анализ воды и сделали выводы.