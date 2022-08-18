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Общество

Более тысячи заявок в программу догазификации подали псковичи

Владельцы около половины негазифицированных домовладений в Пскове подали заявки на участие в программе догазификации. Всего поступило чуть более тысячи заявок, из них в работе находится 760 заявок, а по 699 уже заключены договоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Социальная программа догазификации позволяет домовладельцам бесплатно подвести природный газ к своему участку. По условиям программы собственникам необходимо самостоятельно ввести газ в дом и приобрести газовое оборудование.

Некоторые граждане могут компенсировать часть затрат на покупку оборудования. К льготным категориям относятся инвалиды I группы, семьи, имеющие ребёнка-инвалида, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

На компенсацию затрат в областном бюджете на 2022 год предусмотрено более 36 млн рублей. Льготники имеют право на выплату в размере до 40 тысяч рублей. Для того чтобы её получить, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Кроме того, по поручению губернатора в правительстве Псковской области будет проработан вопрос оказания дополнительной социальной поддержки заявителям в виде предоставления льготного кредитования на приобретение внутридомового газового оборудования и строительства газовых сетей («газовая ипотека»). Руководству компании «Газпром газификация» предложено рассмотреть вопрос предоставления гражданам рассрочки платежа за проведение работ по догазификации на земельном участке, а также за приобретаемое газовое оборудование.

Подать заявку на подключение газа можно через «Госуслуги», многофункциональные центры, а также в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Псков, Рижский проспект, 20. Консультацию можно получить по телефону единого оператора газификации 8-800-101-00-04 или АО «Газпром газораспределение Псков» 8-800-350-59-01. Звонок бесплатный с любого телефона.

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