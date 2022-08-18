Псковская область присоединилась к всероссийскому экскурсионному флешмобу

11:31, 18 августа 2022, ПАИ

Туристический информационный центр приглашает псковичей и гостей города на бесплатные экскурсии 27 августа. Об этом сообщается в группе соцсети «ВКонтакте».

В этом году вновь состоится всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб – 2022». В последнюю субботу августа в 12:00 из разных точек России стартуют бесплатные экскурсии, будут проводиться лекции, мастер-классы и творческие встречи с самыми интересными жителями города.

В Псковской области к флешмобу присоединились Псковский музей-заповедник, музей-заповедник «Изборск», Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, Порховский краеведческий музей, Пушкинский заповедник, Дедовичская центральная районная библиотека, Полистовский заповедник, «Луки Парк», администрация Невельского района, а также экскурсовод Ирина Соколова.

Запись на экскурсии начнётся 19 августа, зарегистрироваться можно по ссылке.

Отметим, что в 2022 году к флешмобу впервые присоединились другие страны — Белоруссия и Казахстан.