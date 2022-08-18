Робота «Дуняшу» оденут в паранджу и отправят работать кассиром в Эмираты

11:33, 18 августа 2022, ПАИ

Первую партию роботов-кассиров «Дуняша» направят в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Не исключено, что их придётся переодеть в паранджу или сменить им пол, сообщили в компании «Промобот».

«Дуняша» — это роботизированный комплекс, позволяющий осуществить полный цикл обслуживания — от заказа до выдачи продукции. При этом робот может круглосуточно общаться с клиентом.

«Робота придётся локализовать под местный рынок: либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор», — отметил руководитель Action to Action Рами Кабани в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По словам разработчиков, на данный момент кастомизация для арабского рынка является ключевым моментом, так как от этого будет зависеть успех проекта на рынке Ближнего Востока.