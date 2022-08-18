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Общество

Полис страхования от несчастных случаев могут приобрести псковичи в отделениях почты

Оформить программу страхования от несчастных случаев для детей и взрослых теперь можно более чем в 30 000 почтовых отделений по всей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Как уточнили в пресс-службе, страховка защитит от непредвиденных расходов при травме или временной нетрудоспособности, в том числе при занятиях спортом. Благодаря почте доступ к услуге получат жители малых населённых пунктов, где нет офисов страховых компаний.

Клиенты могут выбрать срок действия полиса от одного месяца до одного года, а также сумму покрытия от 50 000 рублей до 300 000 рублей. Оператор рассчитает цену у разных страховщиков, чтобы пользователь смог выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Сейчас почта сотрудничает с тремя компаниями – ВСК, Согласие и МАКС. В дальнейшем число партнеров увеличится.

Для оформления услуги необходим паспорт. Купить полис можно и для родственника: для этого лишь потребуется назвать его полное имя и дату рождения. Минимальная стоимость страховки – 250 рублей.

«Мы предлагаем на выбор программы нескольких компаний с высоким рейтингом надёжности и тем самым экономим время наших клиентов. Полисы покрывают большое количество рисков и подойдут, например, детям, которые посещают спортивные кружки и секции. У нас есть разные варианты в зависимости от бюджета и запроса клиента, поэтому за страховку не придется переплачивать», – прокомментировала руководитель бизнеса «Финансовые технологии» «Почты России» Алёна Бочарова.

Напомним, что у «Почты России» есть сервис подбора условий и по другим видам страхования. Сейчас в отделениях можно оформить ОСАГО, застраховать имущество, продлить полисы ипотечного страхования Сбера, а также приобрести программу добровольного медицинского страхования «Антиклещ».

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