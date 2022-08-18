В России ожидается пик роста напряжённости на рынке труда в начале 2023 года

11:30, 18 августа 2022, ПАИ

Минтруд России прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда на конец 2022 – начало 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.

В ведомстве отметили, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры поддержки занятости населения и рынка труда». К апрелю рост численности работников, которые находятся под риском увольнения, составил по сравнению с мартом около 40 процентов.

Однако за последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, упала на пять процентов, до 310,7 тысячи человек.

Уровень безработицы на этот год прогнозируется Минэкономразвития на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. При этом кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4 процента.