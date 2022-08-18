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Общество

В России ожидается пик роста напряжённости на рынке труда в начале 2023 года

Минтруд России прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда на конец 2022 – начало 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.

В ведомстве отметили, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры поддержки занятости населения и рынка труда». К апрелю рост численности работников, которые находятся под риском увольнения, составил по сравнению с мартом около 40 процентов.

Однако за последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, упала на пять процентов, до 310,7 тысячи человек.

Уровень безработицы на этот год прогнозируется Минэкономразвития на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. При этом кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4 процента.

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