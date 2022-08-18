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Общество

20 августа в Пскове организуют блошиный рынок

20 августа в Пскове организуют блошиный рынок, сообщается в группе Центра туризма и творческих индустрий в соцсети «ВКонтакте».

«Проведение блошиного рынка превращается в добрую традицию. На прошлой неделе 13 августа впервые на территории центра были представлены винтажные вещи. Событие получилось интересным и атмосферным. По просьбам гостей и участников мы вновь организуем барахолку в предстоящую субботу, 20 августа. Приходите отыскать раритетное сокровище и вдохнуть жизнь в старые вещи», — пригласили организаторы псковичей.

Блошиный рынок будет действовать в доме Беклешова (Георгиевская, 4). Регистрация участников и вопросы — по телефону (8 8112) 29-01-01.

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